Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Bawag Börsegang in Wien (ORF / Bloomberg) Ich meine: Lt. Bloomberg könnte die Bawag bald an die Wiener Börse kommen, das ist schön. Da sich ein IPO-Vorgang auf keinen Fall bis zur nächsten Beobachtungsliste (die für den ATX-Umbau per September herangezogen wird) ausgehen kann, wäre die Bawag ein Fast Entry Kandidat für danach. Heisst: Man hätte dann wohl eine Zeit lang einen ATX aus 21 Unternehmen. Hoffen wir es.

Den vollständigen Artikel lesen ...