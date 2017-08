Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Der private Konsum und die Investitionen sind im zweiten Quartal 2017 die wichtigsten Stützen des Wirtschaftswachstums in Deutschland gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, trugen zum Quartalswachstum von 0,6 Prozent der Privatkonsum 0,4 (Vorquartal: 0,2) Prozentpunkte bei und der Staatskonsum 0,1 (0,0) Punkte. Die Bruttoanlageinvestitionen stützten das Wachstum mit 0,2 (0,6) Punkten, wobei der Bau 0,1 (0,3) Punkte und die Ausrüstungsinvestitionen ebenfalls 0,1 (0,1) Punkte zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beitrugen. Die Nettoexporte minderten das Wachstum um 0,3 (plus 0,6) Punkte, die Lagerbestände erhöhten es um 0,2 (minus 0,7) Prozentpunkte.

Destatis bestätigte wie erwartet, dass das BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (erstes Quartal: 0,7) Prozent gestiegen ist und um 2,1 (2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals lag. Der Privatkonsum erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal um 0,8 (0,4) Prozent und der Staatskonsum um 0,6 (0,2) Prozent. Die Bruttoinvestitionen stiegen um 2,0 (minus 0,8) Prozent, die Bruttoanlageinvestitionen um 1,0 (2,7) Prozent und die Ausrüstungsinvestitionen um 1,2 (2,1) Prozent. Die Bauinvestitionen erhöhten sich um 0,9 (3,4) Prozent, die gesamte inländische Verwendung um 1,0 (0,1) Prozent.

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im zweiten Quartal auf Jahressicht um 0,6 (3,3) Prozent. Im verarbeitenden Gewerbe sank sie um 0,5 (plus 4,8) Prozent, im Baugewerbe nahm sie um 1,5 (6,2) Prozent zu, bei den Unternehmensdienstleistern um 0,8 (3,7) Prozent und im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe um 1,0 (3,8) Prozent.

