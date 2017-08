Es geht voran im Kampf gegen den Krebs. Es werden immer mehr Biosimilare verfügbar für die wichtigsten Krebsmedikamente der Vergangenheit. Die Biopharma-Unternehmen entwickeln aber auch neuere und wirkungsvollere Behandlungen.



Das Marktforschungsunternehmen EvaluatePharma bewertete die experimentellen Krebsmedikamente im Endstadium der Entwicklung. Das Unternehmen gab eine Rangliste dieser Medikamente nach erwarteten globalen Umsätzen in fünf Jahren heraus. Dabei wurde angenommen, dass diese Medikamente auch zugelassen würden. Eli Lilly & Co. (WKN:858560), Johnson & Johnson (WKN:853260) und Incyte (WKN:896133) erzielten hierbei die Bestplatzierungen für ihre Pipeline-Kandidaten.

1. Abemaciclib

Eli Lilly könnte mit diesem Medikament einen großen Gewinner an der Hand haben. EvaluatePharma erwartet, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...