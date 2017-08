Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ulm (pta007/25.08.2017/08:00) - Die Uzin Utz Gruppe konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Umsatzzuwachs sowie eine deutliche Steigerung im Ergebnis verzeichnen. Für die zweite Hälfte des Jahres wird weiterhin ein deutliches Wachstum erwartet. Der Umsatz der Uzin Utz Gruppe betrug zum 30. Juni 2017 rund 147,4 Mio. EUR (135,7) und lag somit 8,7% über dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 13,1 Mio. Euro, was einem Plus von 12,3% zum Vorjahreswert (11,7) entspricht. Diese positive Entwicklung macht deutlich, dass die Wachstumsstrategie GOLD ihre Wirkung zeigt. Dazu zählt nicht nur die Leistungsfähigkeit intern wie extern zu steigern, indem Prozesse und Abläufe effizienter gestaltet werden, sondern auch der Ausbau der internationalen Präsenz bis hin zur Marktführerschaft. Bereits heute erzielt der Konzern mehr als zwei Drittel des Wachstums im Ausland.



