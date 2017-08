PALO ALTO (IT-Times) - Nach monatelangen Auseinandersetzungen mit der Auto-Händlervereinigung in Virginia über den Direktverkauf von Elektroautos, hat Tesla schlussendlich doch einen zweiten Store in Virgina eröffnet. Es ist damit der insgesamt zweite Store von Tesla in Virginia. Darüber hinaus hat Tesla...

Den vollständigen Artikel lesen ...