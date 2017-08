Basel (awp) - Die Roche-Tochter Chugai hat in Japan die Zulassung für Actemra bei verschiedenen Arteriitis-Formen erhalten. So habe die japanische Behörde das Mittel für die Behandlung von Riesenzell-Arteriitis und Takayasu-Arteriitis erteilt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Zulassung basiere auf der Phase-III ...

Den vollständigen Artikel lesen ...