Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alibaba Group Holding -0,46% auf 175, davor 8 Tage im Plus (15,89% Zuwachs von 151,7 auf 175,8), Verbund -0,24% auf 18,6, davor 7 Tage im Plus (8,84% Zuwachs von 17,13 auf 18,64), Aareal Bank +1,08% auf 34,675, davor 7 Tage im Minus (-3,93% Verlust von 35,71 auf 34,3), Chorus Clean energy +0,97% auf 12,53, davor 5 Tage ohne Veränderung , PostNL +0,36% auf 3,334, davor 5 Tage im Minus (-3,51% Verlust von 3,44 auf 3,32), Agrana +1,58% auf 109,5, davor 5 Tage im Minus (-4,77% Verlust von 113,2 auf 107,8), EUR/CHF Spot -0,08% auf 1,139, davor 4 Tage im Plus (0,97% Zuwachs von 1,13 auf 1,14), C.A.T. Oil -1,41% auf 6,62, davor 4 Tage im Plus (3,29% Zuwachs von 6,5 auf 6,71), EUR/GBP Spot -0,08% auf 0,922, davor 4 Tage im Plus (1,21% Zuwachs von 0,91 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...