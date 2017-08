FRANKFURT (Dow Jones)--Nahezu unverändert sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und die mit Spannung erwarteten Reden von Janet Yellen und Mario Draghi bremsen den Markt. Der September-Kontrakt des Bund-Futures notiert gegen 8.25 Uhr unverändert bei 164,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bei 164,72 Prozent und das Tagestief bei 164,64 Prozent. Umgesetzt wurden rund 4.600 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 1 Tick auf 132,98 Prozent.

August 25, 2017 02:35 ET (06:35 GMT)

