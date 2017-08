Treuen Anlegern, die unsere X-perten-Videos schon länger verfolgen, sind die FANG-Aktien ein Begriff. Hierbei handelt es sich um vier US-amerikanische Aktien, die alle eine gewisse Internetaffinität aufweisen. Nun mag das Internet zwar in den USA "erfunden" worden sein, aber auch in anderen Bereichen des Globus schläft man nicht. Zu den allseits bekannten US-Aktien wie Amazon, Alphabet, Facebook und Co. gibt es nämlich jeweils chinesische Pendants. Um welche Firmen es sich u.a. handelt und wie interessierte Anleger in die chinesischen Internetaktien relativ bequem investieren können, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.