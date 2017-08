Zürich (ots) -



Die Zürcher Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2017 den

Konzerngewinn gegenüber der Vorjahresperiode um 7% auf 420 Mio.

Franken deutlich gesteigert. Zum erfreulichen Resultat haben

sämtliche Ertragspfeiler beigetragen. Mit einer Gesamtkapitalquote

von 17,9% hat die Zürcher Kantonalbank ihre äusserst solide

Kapitalisierung weiter gestärkt.



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, sagt zum

Halbjahresergebnis: "Es ist uns in den ersten sechs Monaten des

laufenden Jahres erneut gelungen, ein hervorragendes Ergebnis zu

erzielen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden

geopolitischen Risiken und angesichts des insgesamt herausfordernden

Umfelds erfreulich. Das hervorragende Ergebnis belegt die operative

Stärke unserer Bank und ist nicht zuletzt auf die erfolgreiche

Umsetzung unserer auf Diversifikation und Kontinuität ausgerichteten

Strategie zurückzuführen."



Wachsender Ertrag trotz anspruchsvollem Umfeld



Der Geschäftsertrag stieg im ersten Halbjahr 2017 um 3% auf 1'185

Mio. Franken. Zu diesem Wachstum haben alle Ertragspfeiler

beigetragen. Besonders erfreulich entwickelte sich der Erfolg im

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, aber auch der Erfolg aus

dem Zinsengeschäft und dem Handelsgeschäft konnte gesteigert werden.



Nach wie vor wichtigster Ertragspfeiler ist das Zinsengeschäft mit

einem Anteil von 50% am Geschäftsertrag der Bank, gefolgt vom

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit 32% und dem

Handelsgeschäft mit 16%.



Im Zinsengeschäft stieg der Netto-Erfolg im Vergleich zur

Vorjahresperiode um knapp 3% auf 598 Mio. Franken. Darin enthalten

ist ein Aufwand für ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen sowie

Verluste aus dem Zinsengeschäft von 7 Mio. Franken (Vorjahresperiode

10 Mio. Franken). Als Hauptkomponente des Zinsengeschäfts wuchs das

Hypothekargeschäft in der Berichtsperiode im Rahmen des Marktes. Die

Hypothekarforderungen stiegen gegenüber Ende 2016 um 931 Mio. Franken

auf 78'207 Mio. Franken per Ende Juni 2017.



Im ersten Halbjahr 2017 konnte die Bank den positiven Trend im

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft fortsetzen. Der erzielte

Kommissions- und Dienstleistungserfolg belief sich auf 378 Millionen

Franken, was einem Anstieg von 5% entspricht. Die Zunahme ist zu

einem grossen Teil dem erfolgreichen Wertschriften- und

Anlagegeschäft zu verdanken.



Der Erfolg im Handelsgeschäft stieg gegenüber der Vorjahresperiode

um 2% auf 187 Mio. Franken. Im ersten Halbjahr war der Handel

einerseits geprägt durch anhaltende politische Unsicherheiten und

andererseits durch ein insgesamt positives Marktumfeld insbesondere

im Aktienbereich. Entsprechend lagen die Resultate bei Aktien,

Strukturierten Produkten und im Collateral Trading über dem Niveau

des Vorjahres. Weniger Ertrag wurde demgegenüber im

Vorjahresvergleich im Bereich Eurobonds erzielt.



Die Marktrisiken im Handelsbuch (Value-at-Risk mit Haltedauer 10

Tage) werden mit durchschnittlich 12 Mio. Franken ausgewiesen und

blieben damit gegenüber der Vorjahresperiode unverändert auf tiefem

Niveau.



Cost Income Ratio bleibt mit 59,2% stabil



Der Geschäftsaufwand summierte sich in den ersten sechs Monaten

des laufenden Jahres auf 706 Mio. Franken, was einem Anstieg

gegenüber der Vorjahresperiode von 3% entspricht. Dies ist

insbesondere auf den höheren Personalaufwand zurückzuführen, der um

knapp 7% auf 501 Mio. Franken anstieg. Demgegenüber sank der

Sachaufwand um 5% auf 205 Mio. Franken. Darin enthalten sind

Aufwendungen von rund 12 Mio. Franken für die Abgeltung der

Staatsgarantie an den Kanton Zürich für die ersten sechs Monate 2017.

Dies nach 11 Mio. Franken im ersten Halbjahr 2016.



Der Aufwand für Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie

Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten verringerte

sich gegenüber der Vergleichsperiode um 10% auf 59 Mio. Franken.

Darin enthalten ist auch die ordentliche Abschreibung des Goodwills

aus der Übernahme von Swisscanto. Der Aufwand für Veränderungen von

Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen sowie Verluste beliefen

sich auf 4 Mio. Franken nach 5 Mio. Franken im Vorjahr.



Die Cost Income Ratio blieb mit 59,2% praktisch unverändert auf

dem Niveau der Vorjahresperiode (59,1%).



Für das erste Halbjahr 2017 resultierte ein Geschäftserfolg von

417 Mio. Franken, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 6%

entspricht. Der ausserordentliche Ertrag belief sich auf 7 Mio.

Franken nach 3 Mio. Franken im Vorjahr. In der abgelaufenen

Berichtsperiode fiel kein ausserordentlicher Aufwand an, nachdem im

Vorjahr noch ein Aufwand von 1 Mio. Franken verbucht wurde. Der

Aufwand für Steuern wird mit 5 Mio. Franken ausgewiesen, nach 4 Mio.

im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte damit ein Konzerngewinn von

420 Mio. Franken nach 393 Mio. Franken im Vorjahr, was einem Anstieg

von 7% entspricht.



Die Kundenvermögen wuchsen im ersten Halbjahr 2017 um 9,8

Milliarden Franken auf 274,5 Milliarden Franken.



Weiter gestärkte Kapitalbasis



Die Zürcher Kantonalbank hat im ersten Halbjahr ihre äusserst

solide Kapitalbasis durch Gewinnrückbehalt sowie die erfolgreiche

Platzierung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe über 750 Mio.

Franken weiter gestärkt. Per Jahresmitte weist die Zürcher

Kantonalbank eine Gesamtkapitalquote von 17,9% aus nach 17,3% per

Ende Juni 2016. Die Quote des harten Kernkapitals (CET1) belief sich

auf 15,7% nach 15,3%. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage

Ratio) liegt mit 6,9% weiterhin deutlich über den Anforderungen für

systemrelevante Banken von 3,5%.



Ausblick



Zum Ausblick sagt Martin Scholl: "Mit unserem breit

diversifizierten Geschäftsmodell sowie unserer Kundennähe sind wir

trotz anspruchsvollem und wettbewerbsintensivem Umfeld

zuversichtlich, dass wir auch im zweiten Halbjahr ein ansprechendes

Ergebnis erwirtschaften werden."



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



