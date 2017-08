FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat am Freitag vor dem Treffen der Notenbanker im US-amerikanischen Jackson Hole vorsichtiger Optimismus geherrscht. Dämpfend auf das Kaufinteresse könnten sich aber aktuelle deutsche Konjunkturdaten sowie der anhaltend starke Eurokurs auswirken.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,17 Prozent auf 12 201,40 Punkte, nachdem er am Vortag kaum verändert geschlossen hatte. Seit seinem Rückschlag bis Mitte Juli pendelt der Leitindex zwischen 12 000 und 12 300 Punkten. Damit deutet sich für das wichtigste deutsche Börsenbarometer ein mickriger Wochengewinn von 0,1 Prozent an.

Der MDax mit den Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen legte am Freitag um 0,22 Prozent auf 24 797,34 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,06 Prozent auf 2260,79 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst kaum verändert./edh/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0060 2017-08-25/09:16