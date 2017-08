Der DAX bewegt sich am Freitag weiter um 12.200 Punkte. Das Treffen wichtiger Notenbanker in Jackson Hole hat zwar bereits begonnen. Die mit Spannung erwarteten Reden von Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi finden aber erst heute statt. Bis dahin dürften sich die Impulse für den Markt in Grenzen halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...