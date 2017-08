Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Privatkonsum und Investitionen stützen deutsches Wachstum im 2Q

Der private Konsum und die Investitionen sind im zweiten Quartal 2017 die wichtigsten Stützen des Wirtschaftswachstums in Deutschland gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, trugen zum Quartalswachstum von 0,6 Prozent der Privatkonsum 0,4 (Vorquartal: 0,2) Prozentpunkte bei und der Staatskonsum 0,1 (0,0) Punkte. Die Bruttoanlageinvestitionen stützten das Wachstum mit 0,2 (0,6) Punkten.

Schwacher Preisdruck durch Importgüter in Deutschland

Die Importpreise in Deutschland sind im Juli stärker gesunken als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten nur einen Rückgang von 0,1 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisanstieg von 1,9 Prozent registriert. Hier war im Vorfeld ein Anstieg von 2,3 Prozent erwartet worden.

Gute Konjunktur sorgt für Überschuss im deutschen Staatshaushalt

Die günstige Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung sowie eine moderate Ausgabenpolitik sorgen für beträchtliche Überschüsse im deutschen Staatshaushalt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldete, erzielte der Staat im ersten Halbjahr 2017 nach vorläufigen Ergebnissen einen Überschuss von 18,3 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1.599,0 Milliarden Euro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,1 Prozent.

Japans Kernverbraucherpreise steigen im Juli um 0,5 Prozent

Die Preise in Japan sind im Juli den siebenten Monat in Folge gestiegen, die Inflation liegt aber noch immer unter dem Inflationsziel der Regierung von 2 Prozent. Der Index der Kernverbraucherpreise stieg im Juli um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation mitteilte. Das lag im Rahmen der Konsensschätzung der von Nikkei befragten Ökonomen. Im Vormonat hatte der Anstieg bei 0,4 Prozent gelegen. Der Kernverbraucherpreisindex berücksichtigt keine frischen Lebensmittel.

Kaplan: Weitere Zinserhöhung in diesem Jahr möglich

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, sieht keine Entwicklung in der US-Konjunktur, die eine unmittelbare Zinserhöhung erforderlich machen würde. Allerdings sei eine dritte Anhebung in diesem Jahr weiterhin möglich. "Ich möchte gerne geduldig sein und erst weitere Daten abwarten, bevor ich zu einer Entscheidung komme", sagte Kaplan mit Blick auf eine weitere Zinserhöhung in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC.

Gabriel rät derzeit nicht zu Reisen in die Türkei

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) rät derzeit nicht zu Reisen in die Türkei. Wer in das Land reisen wolle, müsse sich das "genau überlegen", sagte Gabriel der Bild-Zeitung, die Interview-Auszüge auf ihr Online-Portal stellte. Der Außenminister wies insbesondere auf die Gefahren für Journalisten hin. Er machte aber auch auf das allgemeine Klima der Verunsicherung aufmerksam.

Nato-Generalsekretär wirft Russland "aggressives Verhalten" vor

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland mit Blick auf die Ukraine "aggressives Verhalten" vorgeworfen. Die Regierung in Moskau untergrabe "die Stabilität und Sicherheit in Europa", kritisierte der Chef des Militärbündnisses bei einer Konferenz zur Verteidigungspolitik im italienischen Rimini. Er warf der russischen Regierung erneut vor, die Ostukraine zu destabilisieren und die Krim "illegal" annektiert zu haben.

Moskau nennt Trumps neue Afghanistan-Strategie "aussichtslos"

Russland hält die neue Afghanistan-Strategie von US-Präsident Donald Trump für völlig verfehlt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte die Pläne in Moskau "aussichtslos". Er kritisierte, Washington setze mit der neuen Strategie vor allem auf das Mittel der Gewalt. "Wir sind überzeugt, dass dieser Weg keine Zukunft hat", betonte Lawrow.

Wahlkommission gibt Wahlsieg der regierenden MPLA in Angola bekannt

Im südwestafrikanischen Angola hat die seit 1975 regierende MPLA-Partei von Präsident José Eduardo dos Santos erneut die Parlamentswahl gewonnen. Die Wahlkommission teilte mit, die MPLA habe mehr als 64 Prozent der Stimmen erhalten. Damit kann die Regierungspartei wie angekündigt den 63-jährigen Ex-Verteidigungsminister Joao Lourenco als neuen Staatschef einsetzen. Dos Santos will sich aus dem Präsidentenamt zurückziehen, bis 2022 aber weiterhin MPLA-Parteichef bleiben.

High Court in Australien entscheidet im Oktober über Fortbestehen der Regierung

Der High Court in Australien will im Oktober über die Gültigkeit der Mandate von sieben Parlamentsabgeordneten entscheiden - und damit indirekt über den Fortbestand der Regierungsmehrheit der Konservativen. Das Gericht in Canberra teilte mit, dass die betroffenen Abgeordneten vom 10. bis 12. Oktober gehört werden sollen. Unter ihnen befindet sich Vize-Regierungschef Barnaby Joyce. Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 1901, das doppelte Staatsbürgerschaft für Abgeordnete verbietet. Davon könnten die sieben Abgeordneten betroffen sein.

Frankreich/Verbrauchervertrauen Aug 103 (Juli: 104)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Aug PROGNOSE: 103

