SEATTLE (IT-Times) - Unmittelbar nachdem Amazon.com grünes Licht von der US-Handelsaufsicht FTC erhalten hat, will der Online-Händler die geplante Übernahme von Whole Foods schon am Montag abschließen. Während die beiden Firmen weiter an der Integration der beiden Geschäfte arbeiten, sollen Kunden bereits...

Den vollständigen Artikel lesen ...