DGAP-Media / 2017-08-25 / 09:03 *Pay-per-View Einnahmen: So viel Geld verdiente Boxer Floyd Mayweather pro Treffer* Am kommenden Samstag ist es so weit: Der ehemalige Boxprofi Floyd Mayweather steigt gegen den MMA-Champion Conor McGregor wieder in den Ring. Neben den sportlichen Aspekten des Showkampfes spielt vor allem jedoch der finanzielle Rahmen eine große Rolle. So soll der Kampf nicht zuletzt durch die Verkäufe der sogenannten Pay-per-View-Tickets sämtliche Einnahme-Rekorde brechen. Mayweather, der als bestbezahlter Sportler der Welt zu Recht den Spitznamen "Money" trägt, hat bereits 15 Kämpfe bestritten, die von dem ertragreichen Pay-per-View-System unterstützt wurden. Was der Boxweltmeister dabei jeweils wie insgesamt umsetzen konnte, hat der Finanzdienstleister Vexcash (www.vexcash.com [1]) nun einmal berechnet. - In 15 Kämpfen wurden mittels Pay-per-View rund 1,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt - Mayweather verdiente in 15 Kämpfen über 470 Millionen US-Dollar - Pro Treffer erzielte Mayweather 137.931 US-Dollar *1,6 Millionen US-Dollar pro Treffer * 02.05.2015 Nevada: Wofür Otto Normalverbraucher vermutlich ein ganzes Leben lang arbeiten müsste, benötigte der Boxer Floyd Mayweather nur einen einzigen Treffer. Die Million war gesichert. Im Kampf gegen die philippinische Boxikone Manny Pacquaio verdiente "Money" Medienberichten zufolge rund 240 Millionen US-Dollar. Bei insgesamt 148 Treffern Mayweathers ergibt das einen Verdienst von 1.621.622 US-Dollar pro Schlag ins Ziel. Anders als in vorherigen Kämpfen wurde im vorhinein jedoch kein eindeutiges Preisgeld festgesetzt, sondern eine Gewinnbeteiligung an den Gesamtumsätzen. Mit einem deutlich geringen Preiswert war der Kampf gegen Victor Ortiz (17.09.2011) datiert. Hier winkten dem Olympia-Dritten von 1996 25 Millionen US-Dollar zzgl. Nebeneinkünfte. Dank eines, in der Sportwelt heiß diskutierten, "Suckerpunch", schlug Mayweather seinen Gegner allerdings bereits in der 4. Runde K.O.. Insgesamt benötigte er somit nur 73 Treffer, was ihm pro erfolgreichem Schlag eine Vergütung von 342.466 US-Dollar einbrachte - zweithöchster Wert der Untersuchung. Zum Vergleich: Im Durchschnitt benötigte der "Pretty Boy" 188 Treffer, die ihm jeweils rund 183.000 US-Dollar in die Kasse spülten. Die dritthöchste Quote der Untersuchung erreichte Mayweather in seinem zweiten Kampf gegen den argentinischen Profiboxer Marcos Rene (13.09.2014). Mit einem Preisgeld von 32 Millionen US-Dollar verdiente der 1,73 Meter große, aus Michigan stammende Sportler bei jedem seiner 166 getroffenen Schläge ganze 192.771 US-Dollar. Insgesamt konnte der Rechtsausleger in den vergangenen 15 Kämpfen mit 2.775 gelandeten Treffern 536.200.000 US-Dollar erwirtschaften. Pro Schlag ergibt sich somit ein sportlicher Umsatz von rund 3,34 Millionen US-Dollar. In seiner gesamten sportlichen Karriere bestritt Floyd Mayweather bisher 49 Kämpfe, welche er alle ausnahmslos für sich entscheiden konnte. Dabei absolvierte er 387 Runden, in denen er 26 Mal seine Gegner per Knockout auf den Boden der Tatsachen brachte. *Pay-per-View-System erwirtschaftet Milliarden Umsätze* Via Pay-per-View wird es Sportbegeisterten rund um den Globus ermöglicht, Boxkämpfe gegen Gebühr per Live-Stream mitzuverfolgen. Bei den 15 Kämpfen Mayweathers wurden dabei insgesamt 19,8 Millionen Online-Tickets verkauft. Ein Handel, der sich lohnt. Das Pay-per-View-System konnte mit Hilfe des Profiboxers rund 1,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Allein 400 Millionen US-Dollar setzte dabei der Kampf gegen Manny Pacquaio um. Weit abgeschlagen und dennoch über dem Durchschnitt von 60 Millionen US-Dollar, liegen die Einnahmen der Kämpfe gegen die Profiboxer Oscar De La Hoya und Saul Álvarez. Bei den Kämpfen aus den Jahren 2007 und 2013 konnten rund 137 Millionen US-Dollar bzw. 153 Millionen US-Dollar erwirtschaftet werden. Eine exakte Auflistung aller Berechnungen finden Sie unter: https://www.vexcash.com/blog/money-punch-wie-viel-geld-verdient-floyd-maywea ther-pro-schlag/ [2] *Über Vexcash* Die Vexcash AG ist ein Anbieter von Kurzzeitkrediten mit Sitz in Berlin. 2012 von Manuel Prenzel gegründet vermittelte sie bislang 200.000 Kredite und war die erste Plattform ihrer Art. Bisher wurden über 400.000 Kreditanfragen mit einem angefragten Kreditvolumen von ca. 387 Millionen Euro bearbeitet. Vexcash plant bis 2019 den Kundenstamm auf über 1 Million auszubauen. Über die Internetseite von Vexcash können Nutzer einen Kreditantrag stellen, der bei entsprechender Bonität zumeist innerhalb weniger Minuten geprüft, bewilligt und ausbezahlt wird. August 25, 2017 03:03 ET (07:03 GMT)