Hamburg - Die Staatsanleihemärkte bleiben gut unterstützt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Dafür sorge zum einen die politische Großwetterlage: Terroristische Anschläge in Europa und ein schwelender Konflikt mit Nordkorea. Zum anderen mache der feste Euro Anlagen in der Eurozone attraktiver. In diesem Umfeld würden die Konjunkturindikatoren bei den Marktteilnehmern an Bedeutung verlieren.

