Düsseldorf - In Südafrika hat sich der Preisdruck im zurückliegenden Juli verringert, wie die Angaben des Statistikamts vom Mittwoch gezeigt haben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Demnach seien die allgemeinen Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr nach 5,1% im Juli nun nur um 4,6% gestiegen. Dabei handele es sich immerhin um die niedrigste Jahresrate seit rund zwei Jahren. Im Detail hätten vor allem geringere Ausgaben für Nahrungsmittel und Wohnen zur Entwicklung beigetragen. Noch im vorigen Jahr habe sich die Teuerung zumeist oberhalb der von der Zentralbank von Südafrika angestrebten Zielzone bewegt. Zuletzt aber habe sich die Inflation wieder zunehmend in Richtung des zentralen Inflationsziels von 3,5% bewegt. Entsprechend hätten die Währungshüter erst im Juli ihren Schlüsselsatz von 7,00% auf 6,75% zurückgenommen.

