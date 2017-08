Berlin/Miami (ots) -



Die wohl elitärste und exklusivste Community der Welt - SILK WORLD'S FINEST - unterstützt ab sofort die renommierte amfAR Foundation und wird noch dieses Jahr in Málaga und Berlin Charity Events ausrichten.



"Tue Gutes und rede darüber", lautet ein oft gehörtes Zitat. Fast alle Hilfsorganisationen sind auf Spenden angewiesen und nutzen Charity Events, um ihrer Sache Gehör zu verschaffen und für Spenden zu werben. AIDS ist eine weltweite Krankheit, für die es immer noch kein Heilmittel gibt. Dem Kampf gegen diese Krankheit hat sich die international tätige amfAR Foundation (American Foundation for Aids Research) verschrieben und erhält jetzt Unterstützung durch SILK WORLD'S FINEST.



Die wohl elitärste und exklusivste Community der Welt wird die amfAR Foundation ab jetzt jährlich durch die Ausrichtung mindestens eines Charity Events unterstützen. Allein für dieses Jahr sind noch zwei Events, im September in Málaga und im Dezember in Berlin, geplant.



Dazu Joerg Kopton, Gründer von SILK WORLD'S FINEST: "Genau wie wir mit der Gründung von SILK WORLD'S FINEST neue und unkonventionelle Wege im Bereich Lifestyle Club mit Concierge Services gehen, geht auch die amfAR Foundation seit über 30 Jahren einen oftmals steinigen Weg im Kampf gegen AIDS. Dafür gebührt der Foundation unser aller Respekt und unsere Anerkennung. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Kontakte und Möglichkeiten dafür zu nutzen, um zukünftig Charity Events zu organisieren, deren Erlös der amfAR Foundation zugutekommen wird."



+++ amfAR - The Foundation for AIDS Research +++



"amfAR - The Foundation for AIDS Research" wurde 1983 zunächst als AIDS Medical Foundation (AMF) von Schauspiellegende Elizabeth Taylor sowie der heute noch im Vorstand aktiven Mathilde Krim gegründet und fungiert als internationale Nonprofit-Organisation. Sie spielt eine essenzielle Rolle in der AIDS-Forschung, klärt kritische Wissenslücken im Bereich der HIV- und AIDS-Erkrankung auf und unterstützt bahnbrechende und wegweisende Studien. Weitere Informationen sind unter http://www.amfar.org zu finden.



+++ SILK WORLD'S FINEST +++



Die SILK WORLDS FINEST INC wurde im März 2017 vom deutschen Unternehmer Joerg Kopton in Florida mit dem Ziel gegründet, die wohl elitärste und exklusivste Community der Welt zu schaffen. SILK WORLDS FINEST ist ein Lifestyle Club mit exklusiven Serviceleistungen für einen sehr ausgewählten Personenkreis.



Weitere Informationen: http://www.silkworldsfinest.com



