FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission hat das Merck-Medikament Mavenclad mit dem Wirkstoff Cladribin zur Behandlung von schubförmiger Multipler Sklerose (MS) bei Patienten mit hoher Krankheitsaktivität zugelassen. Die Marktzulassung gilt für die 28 Länder der EU sowie Island, Liechtenstein und Norwegen, teilte der Darmstädter Pharmakonzern mit.

Das Medikament in Tablettenform soll Patienten in Europa in den nächsten Monaten per ärztlicher Verschreibung zur Verfügung stehen. Erste Markteinführungen in Deutschland und Großbritannien werden schon im September 2017 erwartet, teilte die Merck KGaA weiter mit. Darüber hinaus werde die Marktzulassung von Mavenclad in anderen Ländern, unter anderem den USA, beantragt.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) hatte die Marktzulassung des Wirkstoffs im Juni empfohlen. Multiple Sklerose (MS) ist weltweit eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen und kann bis heute nicht geheilt werden. In ganz Europa seien davon über 700.000 Menschen betroffen.

August 25, 2017 03:24 ET (07:24 GMT)

