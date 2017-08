Tätigkeit:

Die Clientis vereint 15 unabhängige Schweizer Regionalbanken unter einer Dachmarke. Kernkompetenzen sind Hypothekarfinanzierungen, Zahlen, Anlegen und Vorsorgen. Privatpersonen, KMU und Institutionen stellen die Hauptkundengruppen dar. Clientis-Banken sind stark in deren jeweiligen Regionen verankert, dadurch resultiert eine ausgesprochene Kundennähe. Die Gruppe betreibt eine umsichtige Risikopolitik und verfügt traditionell über starke Eigenmittel. Die Regionalbanken sind grundsätzlich selbstständig, arbeiten jedoch in der Refinanzierung, der Administration und Marktbearbeitung zusammen. Total werden 619 Mitarbeitende an 69 Standorten beschäftigt.

1H17:

Es ist der Gruppe gelungen einen Umsatz von knapp CHF 108.5 Mio. zu erwirtschaften, was einer Umsatzsteigerung von 4.27% gegenüber der Vorjahresperiode (H1/2016) entspricht - dies bei praktisch gleichbleibenden Kosten. Daraus resultierte ein Geschäftserfolg von CHF 38.2 Mio. Das Wachstum beträgt somit 10.25% (1H16: CHF 34.7 Mio.). Der Konzerngewinn konnte gar um 21.96% gesteigert werden auf über CHF 37.2 Mio. im ersten Halbjahr ...

