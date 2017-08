Liebe Trader,

Die Abwärtsdynamik beim deutschen Leitindex Dax hat sich in letzter Zeit merklich abgeschwächt, dieses Verhalten lässt sich auch bei vielen Aktien aus diesem Index beobachten. Dazu gehört auch das Wertpapier von Merck, welches nach einem vorausgegangenen Abverkauf von den Jahreshochs bei 115,20 Euro auf die Horizontalunterstützung um 90, 00 Euro zurückgefallen ist. In diesem Bereich läuft nun seit gut drei Wochen eine noch andauernde Bodenbildungsphase, die bald wieder für Kaufinteresse seitens der Marktteilnehmer sorgen könnte und bestens für ein kurzfristiges Long-Investment zu sein scheint.

Long-Chance:

Das vermehrte Kaufinteresse sorgte zuletzt für steigende Notierungen und dürfte die Erholung zunächst an die Vorwochenhochs von 93,52 Euro aufwärts tragen. Aber erst darüber wird tatsächlich der Doppelboden bestätigt und kann weiteres Kurspotential bis zur Kurslücke aus Ende Juli dieses Jahres bei 96,90 Euro entfalten. Spätestens am EMA 50 bei aktuell 97,35 Euro ist jedoch mit einem Dämpfer zu rechnen, weshalb der Anlagehorizont auch sehr kurz anzunehmen ist. Aber die enge Verlustbegrenzung wirkt sich positiv auf das Chancen-Risiko-Verhältnis aus, sollte sich vorsichtshalber aber noch unterhalb von 90,00 Euro bewegen. Bei einem nachhaltigen Bruch des Stop-Niveaus kann es mit dem Merck-Papier sogar zurück auf das Niveau von 84,98 Euro abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 93,52 Euro

Kursziel: 96,90 / 97,35 Euro

Stopp: < 90,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 3,52 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Merck KGaA, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 91,96 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.