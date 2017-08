JACKSON HOLE (dpa-AFX) - Beim viel beachteten Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole hat sich ein führender US-Währungshüter zuversichtlich zur Inflation geäußert. "Ich habe den Glauben daran nicht verloren, dass die Inflation auf den Zielwert von zwei Prozent zurückkehren könnte", sagte der Präsident der regionalen Notenbank von Dallas, Robert Kaplan, in der Nacht auf Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV.

Obwohl sich der US-Arbeitsmarkt in Richtung Vollbeschäftigung bewege, gebe es bei den Löhnen und Preisen jedoch bislang wenig Auftrieb - die derzeitige Situation unterscheide sich damit von der historisch beobachteten Normalität. Dies sei unter anderem auf die technologische Entwicklung zurückzuführen.

Zuvor hatte sich Kaplan in Jackson Hole bereits gegenüber dem Sender CNBC für eine Reduzierung der billionenschweren Fed-Bilanz ab September ausgesprochen. Mit dem nächsten Zinsschritt sei jedoch noch abzuwarten. Die Präsidentin der gastgebenden regionalen Notenbank von Kansas City, Esther George, sagte dagegen, sie sehe die Chance für eine dritte Zinsanhebung der Fed in diesem Jahr.

Die US-Notenbank strafft seit Ende 2015 ihre Geldpolitik durch vorsichtige Zinsanhebungen. Noch nicht gestartet, aber angepeilt ist eine Reduzierung ihrer durch Krisenmaßnahmen auf 4,5 Billionen Dollar aufgeblähten Bilanz. Fachleute erwarten, dass der Startschuss bald fällt. Ein Plan, wie der Abbau vonstatten gehen soll, ist bereits bekannt. Er sieht vor, von der Fed während der Finanz- und Wirtschaftskrise gekaufte Wertpapiere in größer werdenden Schritten auslaufen zu lassen.

Die Konferenz in Jackson Hole hat am Donnerstag begonnen und findet noch bis Samstag statt. Am Freitag um 16.00 Uhr (MESZ) wird die Fed-Vorsitzende Janet Yellen zum Thema "Finanzstabilität" sprechen. Um 21.00 Uhr (MESZ) wird der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, eine Rede halten. Es wird mit Spannung erwartet, ob Yellen oder Draghi Hinweise auf den geldpolitischen Kurs ihrer Zentralbanken geben werden./tos/jkr/fbr

