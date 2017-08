Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist gehalten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der Leitindex SMI pendelt seit Handelsstart mit geringen Ausschlägen um den Vortagesschluss. Die Vorgaben waren gemischt ausgefallen. Während die US-Märkte am Vorabend keine eindeutige Richtung aufwiesen, zeigten die asiatischen Märkte Kursgewinne. In Japan sorgte eine festere Inflation für Aufschläge beim Nikkei. Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt Händlern zufolge auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole und dürfte für Zurückhaltung sorgen.

Dabei erhoffen sich die Marktakteure von den Chefs der EZB und der US-Notenbank, also Mario Draghi und Janet Yellen, zumindest Hinweise auf den weiteren Kurs der Geldpolitik in den USA und Europa. Mit Spannung erwartet wird die Rede von Fed-Präsidentin Yellen an dem Treffen in Wyoming am Nachmittag. Neben der Frage des Tempos weiterer Zinsschritte oder des Abbaus der Bilanz steht dabei auch das Thema einer zweiten Amtszeit der Fed-Chefin im Raum. Nicht nur ob US-Präsident Donald Trump sie erneut ernennen würde, sondern auch, ob sie überhaupt weitermachen will, ist dabei von Interesse. Dass Draghi die Berge der Rock Mountains als Hintergrund für eine Kursänderung der EZB wählen dürfte, gilt indes als unwahrscheinlich.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...