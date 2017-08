TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien haben am Freitag die positiven Vorzeichen überwogen. Das Notenbankertreffen in Jackson Hole, auf dem am Freitag Fed-Chefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi sprechen werden, hatte für die meisten Anleger seinen Schrecken verloren. Am Markt herrsche nunmehr die Überzeugung vor, dass die Reden von Yellen und Draghi "so langweilig wie irgend möglich" sein werden, meinte Rob Carnell, Chefvolkswirt für die Region Asien-Pazific bei ING.

An der Tokioter Börse gewann der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent auf 19.453 Punkte. Er profitiert davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Für einen Dollar wurden rund 109,70 Yen bezahlt, am Donnerstag waren es zeitweise weniger als 109 Yen. Eine schwächere heimische Währung ist tendenziell positiv für die japanische Exportwirtschaft.

Noch deutlicher als in Tokio legten die Aktienkurse an den chinesischen Börsen zu. In Schanghai stiegen die Kurse im Schnitt um 1,8 Prozent. Das war der stärkste Anstieg seit dem 15. August vergangenen Jahres. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent im Plus. Die Aufwärtsbewegung in China wurde von Bankenaktien getragen. Die Aktien der Industrial And Commercial Bank stiegen in Schanghai um 3,9 Prozent auf ein Rekordhoch. In Hongkong verteuerten sich Bank of Communications (Bocom) um 4 Prozent und Citic Bank um 2,6 Prozent. Beide Banken hatten am Donnerstag nach Börsenschluss überzeugende Halbjahrszahlen vorgelegt. Auch die am Freitag in der Mittagspause veröffentlichten Zahlen der Bank of East Asia überraschten positiv. Die Aktie legte um 3,9 Prozent zu.

Gegen den Trend kaum verändert zeigte sich die australische Börse. Hier waren es wieder einmal Kursverluste der schwer gewichteten Banken, die den S&P/ASX-200 bremsen. Die Kurse von ANZ, National Australia Bank und Westpac sanken zwischen 0,4 und 1,1 Prozent. Lediglich Commonwealth Bank of Australia schaffte zum Handelsende noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Der Kurs der Fluggesellschaft Qantas verzeichnete einen Anstieg um 3,8 Prozent. Die Airline hatte einen Aktienrückkauf angekündigt.

Samsung-Aktie vor Lee-Urteil unter Druck

In Seoul stieg der Kospi um 0,1 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics geriet in der letzten halben Handelsstunde stärker unter Druck und gab um 1,1 Prozent nach. Nach Börsenschluss in Südkorea wurde bekannt, dass Samsung-Erbe Lee Jae-yong wegen Korruption und anderer Straftaten zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte jedoch zwölf Jahre Haft gefordert. Da die Samsung-Aktie seit Jahresbeginn trotz des Prozesses gegen Lee 30 Prozent zugelegt hat, könnte die Reaktion des Marktes am Montag relativ gelassen ausfallen.

Einige Beobachter geben jedoch zu bedenken, dass die Verurteilung den Ruf des größten südkoreanischen Unternehmens schädigen dürfte, auch wenn der Samsung-Erbe vergleichsweise glimpflich davonkommt. Nach Meinung von Beobachtern wird das Urteil gegen Lee auch die Prozesse gegen die abgesetzte Staatspräsidentin Park Geun Hye und ihre enge Vertraute Choi Soon Sil beeinflussen. Den beiden wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von Lee angenommen zu haben.

Raffinerieschließungen beflügeln Ölpreis und Branchenaktien

Nachdem die Ölpreise am Donnerstag in Reaktion auf die wöchentlichen Lagerbestandsdaten der US-Regierung deutlich nachgegeben haben, kommt es im asiatisch dominierten Handel am Freitagmorgen zu einer deutlichen Erholung. Grund dafür ist der Hurrikan Harvey, der Schäden an Ölförderanlagen im Golf von Mexiko und Texas verursachen könnte. Der Preis für ein Barrel Brentöl stieg um 0,9 Prozent auf 52,52 Dollar.

Im Sog der Ölpreise ging es auch für die Branchenaktien nach oben. In Sydney verbesserten sich Santos um 5,5 Prozent. Der Kurs der japanischen Inpex stieg um 0,4 Prozent. CNOOC und Sinopec in Hongkong rückten um 3,1 und 3,2 Prozent vor.

