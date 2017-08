FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Talanx aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel für die Versicherungspapiere hob Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Freitag aber von 35,50 auf 37,50 Euro an. Das Erstversicherungsgeschäft nehme Fahrt auf. In der Lebens-Rückversicherung werde es aber bis Ende 2018 Gegenwind geben./ag/mis

Datum der Analyse: 25.08.2017

ISIN DE000TLX1005

AXC0072 2017-08-25/10:27