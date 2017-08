Der Druck auf Martin Winterkorn wird größer: Ein enger Vertrauter soll dem Ex-VW-Chef gesagt haben, dass man in den USA "beschissen" habe - und das zwei Monate vor Bekanntwerden des Abgasskandals.

Der 27. Juli 2015 ist ein Tag, der die Gerichte dieser Welt wohl noch lange beschäftigen wird. Zumindest, wenn es um Prozesse rund um den Abgasskandal bei Volkswagen geht. Bislang war bekannt, dass der damalige VW-Konzernchef Martin Winterkorn und VW-Markenchef Herbert Diess bei einem Treffen in Wolfsburg über "Probleme" mit den Abgaswerten einiger Dieselautos in den USA informiert worden sein sollen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" jetzt berichtet, könnte an diesem Tag noch ein ganz anderer Vorgang Winterkorn schwer belasten.

Kurz vor dem Treffen in der Konzernzentrale soll Winterkorn, intern nur Wiko genannt, mit Bernd Gottweis telefoniert haben. Gottweis, ein enger Vertrauter des VW-Chefs und Leiter des Ausschuss für Produktsicherheit (APS), hat das nach Informationen der Zeitung den Ermittlungsbehörden erzählt. Gottweis' Aufgabe als APS-Leiter: Probleme in VWs Riesenreich erkennen, bevor sie bekannt werden. Und sie Brandherde löschen, natürlich. Eine Art Feuerwehrmann für technische Probleme.

Sprich: Wenn Winterkorn und Gottweis miteinander sprechen, geht es meist um heikle Dinge. Und die Lage war heikel, oder drohte zumindest heikel zu werden: Die US-Behörden wollten neue Dieselfahrzeuge von VW nicht zulassen, weil die Abgaswerte zu hoch ...

