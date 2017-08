Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Porr-Aktien von 37,5 auf 27 Euro gesenkt und reagieren damit auf eine Gewinnwarnung des Baukonzerns. Die Empfehlung "Hold" bleibt unverändert.

Der Konzern hatte am Dienstag einen Gewinneinbruch im ersten Halbjahr gemeldet. Der Rückgang wird einerseits auf geringere Ergebnisbeiträge in Katar zurückgeführt, wo Sanktionen die Logistik- und Beschaffungsprozesse behinderten. Andererseits kamen etliche Firmenübernahmen teurer als erwartet. Zudem konnte Porr die steigenden Kosten für Subunternehmer in Deutschland nur unzureichend an seine Kunden weiterreichen, schreibt Chefanalyst Markus Remis in seiner neuesten Studie. Während der Umsatzausblick gut aussehe, werde die Rentabilität deutlich zurückgehen, kommentierte er weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 1,80 Euro für 2017, sowie 2,10 bzw. 2,33 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2017, sowie 1,20 bzw. 1,30 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Freitagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,12 Prozent bei 25,00 Euro.

