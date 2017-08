Stada-Aufsichtsratschef Carl Ferdinand Oetker und vier weitere Mitglieder machen in dem Gremium Platz für Vertreter der neuen Mehrheitsaktionäre Bain Capital und Cinven. Der 44 Jahre alte Spross der Bielefelder Unternehmerfamilie Oetker kündigte am Freitag an, sein Amt am 25. September niederzulegen. Die Hauptversammlung am kommenden Mittwoch...

