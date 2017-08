NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Twitter Inc von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 16 US-Dollar gesenkt. Es gebe bessere Aktien von Sozialen-Medien-Unternehmen, schrieb Analyst Brent Thill in einer Studie vom Freitag. Er nannte zuvorderst Facebook . Der Kurznachrichtendienst Twitter habe zwar viele Nutzer, aber Geldverdienen falle dem Konzern schwer./ajx/ag

Datum der Analyse: 25.08.2017

ISIN US90184L1026

AXC0073 2017-08-25/10:37