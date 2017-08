Die schottische Stagecoach Group plc (ISIN: GB00B6YTLS95) lädt ihre Aktionäre zur diesjährigen Hauptversammlung nach Perth. Stagecoach will den Aktionären eine Schlussdividende in Höhe von 8,1 Pence ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (7,9 Pence) ist dies eine Anhebung um 2,5 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 4. Oktober 2017 (Record day: 1. September 2017). Der Konzern zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis ...

