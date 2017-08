Am Donnerstag zeigte sich der DAX kaum bewegt. Zumindest kam er zum Handelsende hin beinahe zum Stillstand. Er schloss gerade mal 6 Punkte im positiven Bereich. Das entspricht einem Plus von 0,05 Prozent. Die Anleger warten noch immer auf die Reden der wichtigen Notenbanker heute in Jackson Hole. Alles weitere erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.