25.08.2017 Zugemailt von / gefunden bei: BKS (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die BKS Bank bleibt auf Wachstumskurs. Ab Herbst investiert die BKS Bank 13 Mio. EUR in ein Bauprojekt in der Klagenfurter Innenstadt. Eine neue Filiale in Split steht kurz vor der Eröffnung und das digitale Angebot wird laufend erweitert. "In mehrfacher Hinsicht erfreulich", fasst BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer das erste Halbjahr der börsenotierten Bank zusammen. "Ende Mai gewannen wir als erste Bank in der Kategorie Großbetriebe beim Staatspreis für...

