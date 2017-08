Osisko Mining Inc. hat in dieser Woche neue Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms bei dem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Garrison in Garrison Township, Ontario, bekanntgegeben. Insgesamt sind im Rahmen des Programms inzwischen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von mehr als 60.000 Meter erfolgt.



Das Unternehmen veröffentlichte nun die Ergebnisse 22 neuer Bohrlöcher. Zu den besten neuen Abschnitten gehören:



? 583 g/t Gold über 1,0 Meter, 12,9 g/t Gold über 2,0 Meter und 14,6 g/t Gold über 2,0 Meter in Bohrloch OSK-G17-381; ? 1,12 g/t Gold über 59,3 Meter in Bohrloch OSK-G17-393; ? 1,20 g/t Gold über 33,8 Meter in Bohrloch OSK-G17-386; ? 7,82 g/t Gold über 3,0 Meter in Bohrloch OSK-G17-378; ? 1,04 g/t Gold über 34,0 Meter in Bohrloch OSK-G17-362; ? 1,13 g/t Gold über 22,0 Meter in Bohrloch OSK-G17-398.



