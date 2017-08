Die großspurige Werbekampagne des Verteidigungsministeriums scheint zu wirken. Die Einstellungen bei der Bundeswehr haben stark zugenommen. Dabei hat auch der Anteil der Bewerber mit höheren Schulabschlüssen zugelegt.

Das Interesse am Dienst bei der Bundeswehr wächst. In diesem Jahr konnte die Truppe mit 21.500 Einstellungen schon fast so viele Menschen unter Vertrag nehmen wie im gesamten Vorjahr, berichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...