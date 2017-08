FRANKFURT (Dow Jones)--DHL Supply Chain baut seine Präsenz in Asien aus. Wie die Deutsche Post mitteilte, will der auf Kontraktlogistik spezialisierte Geschäftsbereich bis 2020 rund 70 Millionen Euro in den Ausbau des Geschäfts in Thailand, Vietnam, Kambodscha und Myanmar investieren.

Das Geld ist für den Bau neuer Anlagen, die Erweiterung Der LKW-Flotte und Investitionen in neue Technologien vorgesehen. In den nächsten drei Jahren sollen 5.000 Arbeitsplätzen geschaffen werden. DHL verfüge ab sofort als erstes und bislang einziges Logistikunternehmen über eine Betriebserlaubnis in Myanmar.

"Asien-Pazifik ist eine unserer wichtigsten Regionen und DHL Supply Chain hat dort in 2016 einen erheblichen Teil des Umsatzes erwirtschaftet", sagte John Gilbert, CEO von DHL Supply Chain.

