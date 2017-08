Damit Bankeinlagen gegen Ausfälle abgesichert sind, sind Institute gesetzlich dazu verpflichtet, einen gewissen Betrag einzuzahlen. Die deutschen Geldhäuser hinken hinterher. Allerdings scheint alles genau kalkuliert.

In der gesetzlichen Einlagensicherung der deutschen Banken klafft nach Berechnungen von Barkow Consulting eine Lücke von 7,8 Milliarden Euro. So viel müssten die Institute einzahlen, damit - wie gefordert - 0,8 Prozent der geschützten Einlagen abgedeckt seien, berichtete die Düsseldorfer Beratungsfirma am Donnerstag. Das sei die größte Lücke aller von der EU-Regulierungsbehörde ...

