München - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich nach drei Rekordwerten in Folge wieder etwas eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel im August um 0,1 Punkte auf 115,9 Zähler, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Bankvolkswirte hatten einen stärkeren Rückgang des Indexwertes auf 115,5 Punkten erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs", ...

