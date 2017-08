NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Stifel sieht für den europäischen Online-Modehändler Zalando auch auf lange Sicht noch große Wachstumschancen. Analyst Scott Devitt bezeichnete das Unternehmen in einer Studie vom Freitag als "Amazon des europäischen Modehandels" und erhöhte seine langfristigen Umsatz- und Profitabilitätsprognosen. Gleichzeitig stufte er die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 42 auf 45 Euro an.

Zalando investiere derzeit viel in die Logistik und in technologische Neuerungen. Dies schmälere naturgemäß die Margen, werde aber die Wettbewerbsfähigkeit und Marktführerschaft des MDax -Konzerns im europäischen Internet-Bekleidungssektor stärken, glaubt Devitt. Er schätzt den aktuellen Marktanteil der Berliner an Europas gesamtem Modemarkt auf rund 1 Prozent. Langfristig peile das Unternehmen 5 Prozent an, was die Wachstumsmöglichkeiten verdeutliche.

Gemäß der Einstufung "Buy" wird die Aktie nach Einschätzung der Analysten von Stifel auf Sicht von zwölf Monaten einen absoluten Gewinn (Kursentwicklung + Dividendenrendite) von mehr als 10 Prozent aufweisen./edh/mis/das

Analysierendes Institut Stifel.

ISIN DE000ZAL1111

AXC0081 2017-08-25/11:08