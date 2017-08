Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Memory Express-Anleihe (ISIN DE000BLB4542/ WKN BLB454) der Bayerischen Landesbank (BLB) auf die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) vor.Mit Memory Express-Anleihen könnten Anleger in den nach wie vor nahezu zinsertragslosen Zeiten mit überschaubarem Risiko wahrnehmbare Renditen erwirtschaften. Mit den drei neuen Aktien Memory Express-Anleihen der BayernLB auf die Deutsche Bank-, die Deutsche Lufthansa- und die adidas-Aktie könnten Anleger in maximal vier Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktien zu Erträgen von 3,20 Prozent (adidas, ISIN DE000BLB4559/ WKN BLB455) bis 5,90 Prozent (Deutsche Bank, ISIN DE000BLB4526/ WKN BLB452) pro Jahr gelangen.

