Für den Maispreis ging es auch in dieser Woche abwärts. Der Preis des nun maßgeblichen Dezember-Futures verlor in den letzten rund sieben Wochen um 15 Prozent. Entsprechend liegt unsere bereits Mitte Juli vorgestellte Short-Position auf einen fallenden Maispreis mit 78 Prozent im Plus.

Auch für diese Woche bleibt festzustellen, dass der Maispreis seine fallende Tendenz fortsetzte und den tiefsten Stand seit zwölf Monaten erreichte. Für den Mais Future ergibt sich charttechnisch ein Widerstand am Tief von Ende August letzten Jahres bei 358,50 US-Cents, das die Notierungen in dieser Woche unterschritten. Saisonal könnte die fallende Tendenz noch bis Ende September bestehen. Unsere Mitte Juli erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VN2C72 auf einen fallenden Maispreis zu setzen, erhöhte erneut ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert ...

