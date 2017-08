FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.08.2017 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS INTERSERVE PRICE TARGET TO 200 (260) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 1250 (1260) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' - CITIGROUP RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'BUY' - TARGET 490 (370) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 530 (700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 426 (408) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (410) PENCE - HSBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 810 (790) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 180 (174) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS RENISHAW TO 'SELL' ('HOLD') - INVESTEC RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES HOSTELWORLD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - JEFFERIES RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX INITIATES SHIRE WITH 'BUY' - TARGET 4600 PENCE - LIBERUM CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 300 (430) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1471 (1462) PENCE - 'OUTPERFORM' - PEEL HUNT RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' ('HOLD')



