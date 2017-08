FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE will bis zu 19 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben, um diese dann an seine Mitarbeiter weiterzureichen. Der Rückkauf von bis zu 725.000 Aktien werde der Woche von 7. bis zum 15. November ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Börse stattfinden, teilte die RWE AG. Er diene einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm zu erfüllen. Wie viele Aktien tatsächlich zurückgekauft werden müssten, hänge von der Beteiligung der Mitarbeiter an dem Programm ab.

August 25, 2017 04:46 ET (08:46 GMT)

