In den USA soll erstmals ein Volkswagen-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal verurteilt werden. Doch der Angeklagte ist keineswegs das "Mastermind" des Betrugs - da sind die Strafverfolger sicher.

Mit dem ersten Urteil gegen einen VW-Mitarbeiter beginnt im Abgas-Skandal ein neues Kapitel. Nachdem Volkswagen die "Dieselgate"-Affäre auf Konzernebene mit Milliarden-Vergleichen zumindest in den USA weitgehend abhaken konnte, sollen dort nun die verantwortlichen Menschen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Fall "Vereinigte Staaten von Amerika gegen James Robert Liang" taugt dazu allerdings nur bedingt. Denn die Drahtzieher hinter dem Betrug vermuten die Strafverfolger woanders.

Die Staatsanwaltschaft fordert zwar eine dreijährige Haftstrafe und 20.000 Dollar Bußgeld für den 63 Jahre alten Dieselexperten, der seine gesamte 35-jährige Berufskarriere lang für VW tätig war. Doch zugleich machte sie in ihrem Plädoyer deutlich, dass sie Liang nicht für das "Mastermind" im Abgas-Skandal hält. "Er saß weder in den Vorstandsetagen von VW, wo die Betrugs-Software diskutiert wurde, noch hat er andere am kriminellen Komplott Beteiligte im Unternehmen angewiesen oder beaufsichtigt."

Liang hatte im September 2016 ein Geständnis abgelegt - rund ein Jahr, nachdem VW unter dem Druck der US-Umweltbehörden zugab, mit einer illegalen Software in ...

