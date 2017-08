Safenwil (ots) -



Vom 1. bis 16. September 2017 lädt Toyota zusammen mit seinen

Partnern zu den nationalen Toyota Hybrid Test Days. Es warten

attraktive Hybrid-Prämien und Kundenvorteile bis zu 7'725 Franken

sowie die Gelegenheit, das weltweit grösste Angebot an

Hybrid-Fahrzeugen zu erfahren.



Hybrid liegt im Trend. Im ersten Halbjahr 2017 verzeichneten die

Verkäufe im Schweizer Gesamtmarkt ein Plus von rund 18 Prozent,

nachdem bereits im vergangen Jahr 34 Prozent mehr Hybride verkauft

wurden als im Vorjahr (auto-schweiz.ch). Toyota reagiert auf diese

Entwicklung und lädt zusammen mit seinen Partnern zu den nationalen

Toyota Hybrid Test Days. Vom 1. bis 16. September können

Hybrid-Interessierte das breiteste Angebot an Hybrid-Modellen

ausgiebig testen. 165 Toyota Partner in allen Regionen der Schweiz

bieten während diesen Tagen zahlreiche Attraktionen. Neben

Wettbewerben und Infoveranstaltungen zu unterschiedlichen

Hybrid-Thematiken wird auch für das kulinarische Wohl gesorgt.

Ausserdem warten exklusive Hybrid-Prämien, ein

0,0-Prozent-Vorzugsleasing und weitere attraktive Angebote mit bis zu

7'725 Franken Kundenvorteil auf alle jene, die sich für einen Toyota

Hybrid entscheiden - und selbstverständlich kommen auch bestehende

Toyota-Hybrid-Kunden nicht zu kurz: Sie profitieren von einem

umfangreichen gratis Hybrid Service Check.



Zwanzig Jahre Hybrid: Eine Erfolgsgeschichte



Toyota hat sich im Rahmen seine Environmental Challenge 2050 das

Nachhaltigkeitsziel gesetzt, die durchschnittlichen

CO2-Flottenemissionen von Neuwagen gegenüber 2010 weltweit um 90

Prozent zu senken. Einen entscheidenden Meilenstein dafür legte der

japanische Automobilhersteller bereits vor rund 20 Jahren mit der

Einführung der Hybrid-Technologie: der Geburtsstunde des Toyota

Prius. In der Schweiz rollte der Hybrid-Pionier drei Jahre später auf

den Markt. Seither wurde die Technologie im Sinne der japanischen

Perfektionierungsphilosophie Kaizen ständig verbessert und ist heute

bereits in der vierten Generation (Prius IV und C-HR) auf dem Markt.



