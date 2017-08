Adidas-Discount-Calls mit 18%-Chance bis zum Jahresende

Trotz einiger kräftiger Korrekturen ging es mit dem Kurs der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) in den letzten Jahren deutlich nach oben. Nachdem die Aktie nach der Veröffentlichung der positiven Quartalszahlen am 4.8.17 erstmals die Marke von 200 Euro überwinden konnte, wird sie seit einigen Tagen wieder unterhalb von 190 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 25.8.17 belegte die Aktie nach der Euphoriebremse des Managements den letzten Platz in der DAX-Wertung. Dennoch bestätigte die Commerzbank ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie mit einem Kursziel bei 226 Euro.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Abwärtspotenzial der Adidas-Aktie bis zum Jahresende 2017 nicht allzu hoch sein sollte, könnte die Veranlagung in Discount-Calls interessant sein, die auch bei einer schwächeren Kursentwicklung der Aktie positive Renditen ermöglichen.

Discount-Call mit Basispreis bei 150 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 150, Cap bei 160 Euro, BV 1, Bewertungstag 13.12.17, ISIN: DE000HU8X078, wurde beim Aktienkurs von 186,93 Euro mit 9,18 - 9,21 Euro gehandelt. Wenn die Adidas-Aktie am 13.12.17 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses (160 Cap - 150 Basispreis)x1, im vorliegenden Fall mit 10,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in etwas weniger als vier Monaten die Chance auf einen Ertrag von 8,58 Prozent (=27 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie nicht auf 160 Euro oder darunter nachgibt. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 155 Euro wird der Schein mit 5,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 150 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Basispreis bei 160 Euro

Für Anleger mit höheren Renditewünschen und höherer Risikobereitschaft könnte auch der HVB-Discount-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 160 Euro, Cap bei 170 Euro, BV 1, Bewertungstag 13.12.17, ISIN: DE000HU82EZ5, interessant sein, der beim Aktienkurs von 186,93 Euro mit 8,42 - 8,45 Euro gehandelt wurde.

Notiert die Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb von 170 Euro, dann wird auch dieser Schein mit 10,00 Euro zurückbezahlt, was einem Gewinn von 18,34 Prozent (=58 Prozent pro Jahr) entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de