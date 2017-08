Den Haag - In vergangenen Jahren stellte China die größte Herausforderung für die Schwellenländer dar: Ein sich beschleunigender Wachstumsrückgang in Kombination mit Kapitalflucht und einer schnell steigenden Schuldenquote, so Maarten-Jan Bakkum, Senior Strategist, Emerging Markets bei NN Investment Partners (NN IP).

Den vollständigen Artikel lesen ...