Paris - Anleger an Europas Börsen sind auch am Freitagvormittag keine Risiken eingegangen. Kurz vor den Auftritten der Top-Notenbanker Janet Yellen und Mario Draghi auf dem Zentralbanktreffen in Jackson Hole in den USA traten die Leitindizes auf der Stelle. Der EuroStoxx50 stagnierte mit 3445,43 Punkten nahe dem Schlusskurs vom Vortag.

Alle Augen sind nun auf Jackson Hole gerichtet. "Obwohl davon auszugehen ist, dass weder Yellen noch Draghi wegweisende Entscheidungen in der Geldpolitik bekanntgeben werden, könnte die Volatilität an den Märkten steigen", schrieb der Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einer Markteinschätzung. Fed-Chefin Yellen spricht gegen 16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit - ihre Aussagen könnten die europäischen Börsen also noch bewegen. Die Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi beginnt gegen 21.00 Uhr.

Unsicher ist, ob Draghi die Stärke des Euros thematisieren wird. Immerhin hat der Euro zum US-Dollar seit Anfang April um 12 US-Cent aufgewertet. Sollte sich Draghi hierzu nicht äussern, könnte Beobachtern zufolge die Gemeinschaftswährung weiter steigen. "Dadurch würde das Umfeld für den Dax schwierig bleiben", ...

