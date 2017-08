Hannover - Soeben hat das Münchener ifo-Institut die Ergebnisse seines an den Finanzmärkten und in der Öffentlichkeit stark beachteten Konjunkturtests für den aktuellen Berichtsmonat August veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB. Demnach habe sich die Stimmung in den befragten rund 7.000 deutschen Unternehmen nahezu auf dem Rekordniveau des Vormonats halten können.

Den vollständigen Artikel lesen ...