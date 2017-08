FMW-Redaktion

Es heißt ja immer "Antizipieren". Es ist sinnvoll (wenn möglich) vorauszuahnen, was am Markt passieren wird, oder besser gesagt was die große Masse der Trader machen wird. Kann man das vorher erahnen, kann man sich schon vorher richtig positionieren. In diesem Zusammenhang möchten wir mal versuchen vorauszuahnen, was passieren wird, nachdem viele "Vorherseher" in den USA gestern den Preis für Rohöl (WTI) haben fallen lassen.

Termin-Trader in den USA sprechen bei dem Szenario, das gerade geschieht, von einem sogenannten "Crack Spread Buying". Im Golf von Mexiko, genau an der texanischen Küste wo zahlreiche gigantische Öl-Raffinerien liegen, wütet wohl gerade jetzt der Tropensturm "Harvey". Deswegen haben einige Raffineriebetreiber ihre Aktivitäten sicherheitshalber ...

