Eine neue Waffenruhe soll in der Ostukraine einen sicheren Schuljahresbeginn ermöglichen. Doch bereits in der ersten Nacht griffen Separatisten an. Andernorts wird aber auch von ukrainischen Angriffen berichtet.

Im Kriegsgebiet Ostukraine ist trotz einer neuen Waffenruhe ein Soldat der ukrainischen Regierungstruppen getötet worden. Die von Russland militärisch unterstützten Separatisten hätten nachts an zwei Orten das Feuer eröffnet, sagte ein Militärsprecher ...

